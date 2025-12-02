Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu ormanlarındaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki kurt, geyik sürüsü ve yaban kedisini kayıt altına aldı.

        Giriş: 02.12.2025 - 13:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:48
        Bolu ormanlarındaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentteki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara ait görüntüler yayımlandı.

        "Türkiye'nin göz bebeği Bolu'nun eşsiz doğasında yaşayan yaban hayvanları, fotokapanlarımıza birbirinden özel anlarıyla yansıdı." mesajıyla paylaşılan görüntülerde, kurt, geyik sürüsü ve yaban kedisinin doğal ortamlarındaki davranışları yer aldı.

