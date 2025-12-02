Bolu ormanlarındaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kentteki ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara ait görüntüler yayımlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki kurt, geyik sürüsü ve yaban kedisini kayıt altına aldı.

