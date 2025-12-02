Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

        Kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis, görüş mesafesini azalttı.

        Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış

        Benzer Haberler

        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        Mudurnu'da öğrenciler erozyon farkındalığı için yürüdü
        Mudurnu'da öğrenciler erozyon farkındalığı için yürüdü
        Bolu'nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek
        Bolu'nun doğa harikalarına artık randevulu sistemle girilecek
        Bolu'da hamsinin kilosu 150 liraya düştü "Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'nin h...
        Bolu'da hamsinin kilosu 150 liraya düştü "Bolu'ya gelen hamsi Türkiye'nin h...
        Bolu'da kavşakta feci kaza: 1'i hamile kadın, 4 yaralı
        Bolu'da kavşakta feci kaza: 1'i hamile kadın, 4 yaralı
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı