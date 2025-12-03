Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Valisi Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 03.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:10
        Bolu Valisi Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aydın, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin karşılaştıkları engellerin kaldırılması, toplumsal hayata tam, etkin katılımlarının sağlanması ve bu alandaki farkındalığın güçlendirilmesi açısından anlamlı olduğunu bildirdi.

        Türk kültürü ve kadim medeniyetinin özünde insana değer vermek, koşulsuz sevmek anlayışının bulunduğunu aktaran Aydın, "Aziz milletimiz, köklü tarihi boyunca her bireyi, sahip olduğu farklılıklarıyla önemli bir değer ve zenginlik olarak görmüş, hiçbir vatandaşımızı huzura ulaşma yolunda yalnız bırakmamıştır. Bu anlayış doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza gösterilen duyarlılık ve hassasiyet büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Aydın, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, sosyal hizmetler ve kamusal alanlara erişimi başta olmak üzere hayatın her alanında eşit hak ve imkanlardan yararlanabilmesi için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getirerek, bu anlamda güçlü destek mekanizmaları oluşturulduğunu bildirdi.

        Aydın, şunları kaydetti:

        "Bugün engelli bireylerimiz, sanattan spora, eğitimden siyasete ve çalışma hayatına kadar pek çok alanda üstün başarılar sergileyerek bizlere gurur ve ilham kaynağı olmaktadır. Bizlerin temel hedefi, engelliliği hayatın doğal bir parçası olarak kabul eden, erişilebilirliği bir tercih değil temel bir hak olarak gören kapsayıcı bir toplumsal yapıyı kararlılıkla inşa etmektir. Engelli bireylerimizin yalnızca özel günlerde değil, hayatın her anında yanında olmak, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata aktif katılımlarını desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."

