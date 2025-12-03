Bolu Valisi Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin karşılaştıkları engellerin kaldırılması, toplumsal hayata tam, etkin katılımlarının sağlanması ve bu alandaki farkındalığın güçlendirilmesi açısından anlamlı olduğunu bildirdi.

Türk kültürü ve kadim medeniyetinin özünde insana değer vermek, koşulsuz sevmek anlayışının bulunduğunu aktaran Aydın, "Aziz milletimiz, köklü tarihi boyunca her bireyi, sahip olduğu farklılıklarıyla önemli bir değer ve zenginlik olarak görmüş, hiçbir vatandaşımızı huzura ulaşma yolunda yalnız bırakmamıştır. Bu anlayış doğrultusunda engelli vatandaşlarımıza gösterilen duyarlılık ve hassasiyet büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, sosyal hizmetler ve kamusal alanlara erişimi başta olmak üzere hayatın her alanında eşit hak ve imkanlardan yararlanabilmesi için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getirerek, bu anlamda güçlü destek mekanizmaları oluşturulduğunu bildirdi.