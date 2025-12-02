Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Karateyle hayatına artı değer katan down sendromlu genç yeni başarılar peşinde

        Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, hayatına artı değer kattığı karatede yeni başarılar kovalıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:45 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karateyle hayatına artı değer katan down sendromlu genç yeni başarılar peşinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'da yaşayan down sendromlu Berkay Sarıarslan, hayatına artı değer kattığı karatede yeni başarılar kovalıyor.

        Ailesinin desteğiyle 5 yaşında yüzme sporuyla tanışan 19 yaşındaki Berkay, yurt içinde birçok yarışmaya katıldıktan sonra 2019 yılında ise karateyle tanıştı.

        Katıldığı Türkiye şampiyonluklarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden Berkay, yeni başarılar elde etme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Gelecek yıl düzenlenecek Para Karate Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Berkay, antrenör Faruk Karaman gözetiminde haftada 4 gün antrenman yapıyor.

        - "Karateyi çok seviyorum"

        Berkay Sarıarslan, AA muhabirine, karateyi çok sevdiğini söyledi.

        Antrenmanların yoğun ve yorucu geçtiğini belirten Berkay, "Haftada dört gün antrenman yapıyorum. Karate Türkiye Şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum." dedi.

        Antrenör Faruk Karaman da Berkay ile yollarının 6 yıl önce kesiştiğini dile getirdi.

        Karaman, Berkay'ın azmiyle ve başarısıyla Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında bulunduğunu belirterek, "2026 yılında ise Para Karate Türkiye Şampiyonası yapılacak. Tarihi netleşmedi ancak biz şampiyonaya sonuna kadar hazırız. Berkay, yurt dışındaki şampiyonalara katılarak İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Bolu'da bir haftada 117 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı
        Bolu'da bir haftada 117 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı
        Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamdan acı haber
        Nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamdan acı haber
        Bolu ormanlarındaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Bolu ormanlarındaki yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
        Heimlich manevrası ve kalp mesajı ile hayata dönmüştü; yaşam savaşını kaybe...
        Heimlich manevrası ve kalp mesajı ile hayata dönmüştü; yaşam savaşını kaybe...
        Özel bireyler hayatın ritmini tutuyor
        Özel bireyler hayatın ritmini tutuyor