Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        A.B. idaresindeki 07 BBD 636 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki 14 AAY 105 plakalı kamyonet, Taşkesti beldesi İpekyolu Caddesi bağlantı yolunda çarpıştı.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki U.A. ve D.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın

        Benzer Haberler

        Bolu Valisi Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Bolu Valisi Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Düğünlerdeki taşkınlığı önlemek için kolluk kuvvetleri harekete geçti
        Düğünlerdeki taşkınlığı önlemek için kolluk kuvvetleri harekete geçti
        Bolu'da 198 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Bolu'da 198 bin kaçak makaron ele geçirildi
        Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
        Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı