Bolu'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.B. idaresindeki 07 BBD 636 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki 14 AAY 105 plakalı kamyonet, Taşkesti beldesi İpekyolu Caddesi bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki U.A. ve D.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.