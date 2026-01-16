Bolu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

Bolu'da ormanlık alanda beslenen iki karaca, dronla görüntülendi. Bölgede etkili olan kar yağışının ardından dronla enerji nakil hatlarında kontrol çalışması yapan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, ormanlık alanda karacaları fark etti. Ekipler, bu anları dron kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi yer aldı.

