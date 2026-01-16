Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi

        Bolu'da ormanlık alanda beslenen iki karaca, dronla görüntülendi.

        Giriş: 16.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:15
        Bolu'da ormanlık alanda beslenen karacalar dronla görüntülendi
        Bolu'da ormanlık alanda beslenen iki karaca, dronla görüntülendi.

        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından dronla enerji nakil hatlarında kontrol çalışması yapan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, ormanlık alanda karacaları fark etti.

        Ekipler, bu anları dron kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, karacaların karda yürümesi ve beslenmesi yer aldı.

