Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:35 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampa girdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.

        Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen kampta yer alan 12 milli sporcu, başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

        Milli takım, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

        Yılmaz Göktekin, AA muhabirine, ilk kampın geniş katılımlı olduğunu belirterek, "İlk kampta yaklaşık 20'ye yakın sporcumuz vardı. Performans değerlendirme sürecinin ardından şu an kampta 12 sporcu ve 6 antrenörle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız oldukça verimli geçiyor." diye konuştu.

        Önlerinde yoğun uluslararası takvim bulunduğunu aktaran Göktekin, "19-22 Şubat'ta Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası'na 3 sporcumuzu göndereceğiz. Hemen ardından 5-8 Mart'ta Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'na da diğer 3 sporcumuz katılacak. Mart ayında ise 6 sporcuyla Antalya'da yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu organizasyonlarla sezonun ilk çeyreğini tamamlamış olacağız." dedi.

        Yılmaz Göktekin, ikinci kamp döneminin daha kısa süreli olacağını dile getirerek, "4-14 Şubat tarihlerinde yapılacak ikinci kampta daha çok seri çalışmaları ve sporcuların bireysel performans değerlendirmelerine odaklanacağız. Oldukça yoğun kamp dönemi olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        "Birçok sektörümüzün rekabet gücü zayıfladı"
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Jandarmanın iz takip köpeği 'Medyum' törenle emekliye ayrıldı
        Jandarmanın iz takip köpeği 'Medyum' törenle emekliye ayrıldı
        Bolu'da cami yandı
        Bolu'da cami yandı
        Jandarmanın hassas burnu "Medyum" 10 yıllık mesaisini tamamladı
        Jandarmanın hassas burnu "Medyum" 10 yıllık mesaisini tamamladı
        Bolu'da dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı
        Bolu'da karların erimesi Gölköy Barajı'nda su seviyesini artırdı
        TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın
        TEM'deki dinlenme tesisinde korkutan yangın