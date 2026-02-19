Bolu'da Filistinli öğrenciler Kızılayın iftarında buluştu

Bolu'da üniversite öğrenimi gören Filistinli öğrenciler, ramazanın ilk iftarında Kızılay çatısı altında buluştu.



Türk Kızılay Bolu Şubesinin kent merkezinde oluşturduğu iftar alanında bir araya gelen Filistinli üniversite öğrencileri, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.



Öğrenciler, iftarda aynı sofrada buluşmanın ve ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.



BAİBÜ Tıp Fakültesi öğrencisi 26 yaşındaki Amal Abunemer, AA muhabirine, ramazanın ilk iftarını Kızılayla birlikte yaptığı için çok mutlu olduklarını belirtti.



İftarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Abunemer, "Filistinli arkadaşlarımla buradayız. Onlarla iftar yapmak mutluluk verici." dedi.



Ziraat Fakültesinde yüksek lisans eğitimine devam eden 24 yaşındaki Nael Atawneh ise ilk iftarı kendisi gibi Bolu'da öğrenim gören Filistinli arkadaşlarıyla yapmanın çok özel olduğunu söyledi.



Kızılay yetkililerine kendilerine de bu sofrada yer ayırdıkları için teşekkür eden Atawneh, "İlk iftarı burada Kızılayla yaptığımız için çok mutluyuz. Burada yalnız olmadığımızı, ikinci bir ailemizin olduğunu hissediyoruz." diye konuştu.

