        Bolu Haberleri

        Bolu'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:24
        İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Ö, O.A. ve E.A. yaralandı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

