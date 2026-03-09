Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Yeniçağa'da afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki okullarda eş zamanlı olarak afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 15:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniçağa'da afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki okullarda eş zamanlı olarak afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikat kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, olası afet durumlarında yapılması gereken tahliye ve toplanma süreçlerini uyguladı.

        Öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmeleri amacıyla sınıflardan güvenli şekilde tahliye edilerek, belirlenen toplanma alanlarına ulaşmaları sağlandı.

        Yetkililer, bu tür tatbikatların öğrencilerin afet bilincinin artırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Yeniçağa OSB'ye elektrik dağıtım lisansı verildi
        Yeniçağa OSB'ye elektrik dağıtım lisansı verildi
        Bolu'da trafik denetimlerinde 4 bin 546 sürücüye ceza kesildi
        Bolu'da trafik denetimlerinde 4 bin 546 sürücüye ceza kesildi
        (Düzeltme) Bolu'da traktör devrildi: 1 yaralı
        (Düzeltme) Bolu'da traktör devrildi: 1 yaralı
        Ahşap elektrik direği taşıyan traktör devrildi: 1 ölü
        Ahşap elektrik direği taşıyan traktör devrildi: 1 ölü
        Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü
        Bolu'da traktör devrildi: 1 ölü
        Bolu'da dağlardaki karlar eridi, su seviyesi yüzde 90'a ulaştı
        Bolu'da dağlardaki karlar eridi, su seviyesi yüzde 90'a ulaştı