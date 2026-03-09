Yeniçağa'da afet ve acil durum tatbikatı yapıldı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki okullarda eş zamanlı olarak afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat kapsamında öğrenciler ve öğretmenler, olası afet durumlarında yapılması gereken tahliye ve toplanma süreçlerini uyguladı.
Öğrenciler, afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmeleri amacıyla sınıflardan güvenli şekilde tahliye edilerek, belirlenen toplanma alanlarına ulaşmaları sağlandı.
Yetkililer, bu tür tatbikatların öğrencilerin afet bilincinin artırılması ve olası afetlere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını bildirdi.
