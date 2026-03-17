Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında "şantaj" suçundan dava açıldı

        "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında "şantaj" suçundan dava açıldı.

        Giriş: 17.03.2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen 13 sayfalık iddianamede, müşteki-sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.

        İddianamede, sanıklar Boluspor Başkanı E.B. ve şoförü tutuklu Mehmet Eren A. ile Bolu Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi H.E.S. için Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca Mehmet Eren A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

        İddianamede, 16 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Özcan'ın, kendisini 2 farklı zamanda WhatsApp üzerinden arayan Mehmet Eren A'nın, elinde kendisi ile eski kız arkadaşına (Ö.Ç.) ait mesaj ve ses kaydı olduğu iddiasıyla şantajda bulunarak 20 milyon lira para, araba ve oto yıkama yeri istediğini söyleyip şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Ö.Ç'nin 2,5 yıl önce Bolu Belediyesi danışma birimine işçi olarak girdiğini ve yaklaşık 6 ay sonra Özcan'ın ara ara kendisinden hoşlandığını söylediğini ancak kendisinin karşılık vermediği yönündeki ifadesine yer verilen iddianamede, kadının, belediye çağrı merkezine kürtaj yaptırdığı iddiasıyla yapılan ihbarın ardından Özcan'ın kendisine "Bu ses kaydını Eren duysa ne olur? Ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum." demesi üzerine korkarak Özcan'la görüşmeyi kabul ettiğini söylediği kaydedildi.

        Özcan'ın, Ö.Ç. ile arasında herhangi gönül ilişkisi bulunmadığını, yalnızca Mehmet Eren A'nın tehditlerine ilişkin anlattıkları nedeniyle birkaç kez görüştüklerini belirttiği aktarılan iddianamede, Özcan'ın Mehmet Eren A, E.B, H.E.S. ve Ö.Ç'den şikayetçi olduğunu beyan ettiği ifade edildi.

        İddianamede, Mehmet Eren A'nın farklı zamanlarda WhatsApp üzerinden Özcan'ı arayarak, tanık Ö.N.Y'ye mesajların (Özcan ile Ö.Ç'ye ait olduğu iddia edilen) ekran görüntüsünün çekildiği fotoğrafı anlık göstererek şantajda bulunduğu anlatıldı.

        Sanıkların savunmalarında üzerlerine atılı şantaj suçlamalarını kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu Mehmet Eren A, E.B. ve H.E.S'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek "şantaj" suçunu işlediklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

        İddianamede, Özcan hakkında "şantaj" suçlamasına ilişkin mağdur Ö.Ç'nin beyanları ve dijital incelemelere ilişkin suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

        Ö.Ç'nin telefonuna el konularak yapılan dijital incelemede Özcan'ın kullandığı numara ile WhatsApp üzerinden 117 görüşme ve mesajlaşma tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, mesaj içeriklerinin incelenmesinde taraflar arasında duygusal yakınlaşma olduğunun değerlendirildiği, bazı mesajlarda Ö.Ç'nin Özcan'a fotoğraflar gönderdiği ve tarafların samimi ifadeler kullandıklarının görüldüğü ifade edildi.

        Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı
        Gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılamadı
        Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
        Bolu'nun Gölköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
        Yaylalar, baharın habercisi çiğdem çiçekleri ile renklendi
        Yaylalar, baharın habercisi çiğdem çiçekleri ile renklendi
        Bolu'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı
        Bolu'da Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı
        Bolu'da gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Bolu'da gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
        Bolu'da girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıld...
        Bolu'da girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıld...