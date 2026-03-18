Bolu'da 4 ev ve 8 samanlık yangında zarar gördü

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında, 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi. Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir evin önündeki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangın, bitişikteki 4 ev ve 8 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında, 3'ü boş 4 ev ile 8 samanlık zarar gördü.

