        ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, sürü teknolojileri ve uzay sistemlerine dikkati çekti:

        ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sürü teknolojilerinin savunma sanayisini derinden etkileyecek unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Savunma sektörünün artık uzaya taşınacağını ve hem saldırı hem de savunma amacıyla uzay sistemlerinin kullanılacağı bir döneme doğru girdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte sık sık uzay sistemleri, uzaydaki konumlandırılmış tehditler ve bu tehditlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili konuları çalışacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından "Bir Fikir, Bir Gelecek" temasıyla düzenlenen "Fikir Zirvesi", BAİBÜ Gölköy Yerleşkesi'ndeki Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversite olarak düzenledikleri zirveyle farklı alanlardan uzman isimleri öğrencilerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Yiğit, etkinliğin gençlerin ilham almasına katkı sunmayı amaçladığını belirterek, bugünkü konuğun yalnızca teknoloji üretmekle kalmayıp, bunu gökyüzüne hatta uzaya kadar taşıyan bir ekibe liderlik ettiğini ifade etti.

        Öğrencilere hitap eden İkinci, etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ile il genelindeki liselerde eğitim gören öğrencilere ROKETSAN'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

        ROKETSAN tarafından üretilen yeni teknolojiler, roketler ve füzeler hakkında detaylı sunum yapan İkinci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta da kullanılan sürü teknolojisine kendilerinin de çok önem verdiğini anlattı.

        İkinci, "Birden fazla, belki onlarca, yüzlerce küçük platformun bir arada saldırıya veya savunmaya geçtiği sistemler olan sürü teknolojileri, bundan sonraki süreçte savunma sanayisini en fazla derinden etkileyecek teknolojilerden biri olacak." dedi.

        - "Ne tehdit ne de savunma kabiliyeti olduğu yerde durmuyor"

        İkinci, tüm sektörlerde çok derin yükleyici etkilere sahip olan yapay zekanın savunma sistemlerindeki rolü üzerine değerlendirmede bulunarak, "Yapay zeka teknolojilerini füzelerimize entegre ediyoruz. Yapay zeka bize ne getiriyor? Füzelerimiz aslında havadayken hedeflerini kendi başlarına değerlendirip doğru hedeflere, doğru angajmanla saldırı yapma veya gelen tehditlere karşı doğru savunma sistemlerini harekete geçirme gibi özellikleri kendi içerisinde geliştirebiliyor." diye konuştu.

        Gelişen teknolojiyle savaşın ve savunma sistemlerinin farklı boyutlara ulaştığının altını çizen İkinci, şöyle devam etti:

        "Bundan sonraki süreçte savunma sistemlerinin gideceği nokta uzay sistemleri. ROKETSAN da ülkemizin en büyük uzay kurumlarından biri. Bizlerin temel görevi, bize verilmiş olan uyduyu kendi uzay araçlarımızı kullanarak uzaydaki yörüngesine taşımak. Savunma sektörünün artık uzaya taşınacağını ve hem saldırı hem de savunma amacıyla uzay sistemlerinin kullanılacağı bir döneme doğru girdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte sık sık uzay sistemleri, uzaydaki konumlandırılmış tehditler ve bu tehditlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili konuları çalışacağız. Çünkü artık ne tehdit ne de savunma kabiliyeti olduğu yerde durmuyor. Devamlı bir değişim süreci içerisinde."

        - "SİHA'lardan balistik füze ateşleyebilen çok fazla ülke yok"

        Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe hakkında da bilgi veren İkinci, sistemin gelen tehditleri çok kısa sürede analiz ederek en uygun müdahaleyi belirlediğini, bu süreçte yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldığını kaydetti.

        İkinci, savunma sanayinde yapay zekanın yanında kuantum teknolojisini de kullandıklarına değinerek, "Kuantum teknolojisi bize ne getiriyor? Aslında hız getiriyor. Sensörlerin kabiliyetini artırıyor. Bu teknoloji savunma sektörünün çok ciddi şekilde yapısını değiştirecek. Savunma sektörü bir yarış. Tüm ülkeler birbiriyle yarışıyor. Savunma ve saldırı aslında birbiriyle yarışan kavramlar. Bir ülkenin geliştirdiği sistemden daha fazla, daha üstün bir sistem geliştirebilirseniz bu yarışta ön sıralarda yer alıyorsunuz. Bu, biten bir yarış da değil. Yani bugün 'Çok iyi sistemlerim var. Ben burada durayım, bu beni idare edebilir.' diyebileceğiniz bir yer değil çünkü dünyanın teknolojisi çok hızlı değişiyor. Bu değişen teknolojiye hızlı adapte olmanız lazım ki yarıştan korkmayasınız. Onun için Türkiye'nin yarışı aslında sizin gelecekteki başarınıza çok bağlı." ifadelerini kullandı.

        SİHA'larda kullanılan ve ROKETSAN tarafından üretilen mühimmatlar hakkında da bilgiler veren İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

        "SİHA'ları SİHA yapan yani insansız hava araçlarına vurucu gücü sağlayan füzeler ROKETSAN'ın füzeleri. ROKETSAN'ın füzeleri aslında SİHA'larımızı harp alanında etkili birer silah haline getiriyor. Burada balistik füzeler çok önemli çünkü bu balistik füzeler süpersonik hızlarda uçup hedefine gidebiliyor. SİHA'ları tehdit eden ne kadar hava savunma unsuru varsa onları bertaraf edebiliyor. Bunun benzerleri dünyada çok fazla yok. SİHA'lardan balistik füze ateşleyebilen çok fazla ülke yok. Bu füzeler özellikle bizim terör operasyonlarında, uluslararası operasyonlarda çok ciddi fark yaratıyor."

        Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan İkinci, geleceğin mühendis adaylarının kendilerini hangi alanlarda geliştirmesi gerektiği konularında tavsiyelerde bulundu.

        Etkinlik, öğrenciler arasında yapılan yarışma, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

