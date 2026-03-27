Gerede'de çok amaçlı spor salonu yapımına ilişkin protokolü imzalandı
Bolu'nun Gerede ilçesine 4 antrenman salonu ve 1000 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun yapımı için protokol imzalandı.
Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, protokol imza programına Vali Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler katıldı.
Gençlerin sportif faaliyetlere daha güçlü imkanlarla erişmesini sağlayacak 4 antrenman salonundan oluşan 1000 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonunun Bolu ve Gerede'ye hayırlı olması temenni edildi.
