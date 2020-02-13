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AK Parti İl Başkanından Bolu Belediye Başkanına suç duyurusu

İHA

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, belediyeye işe alımlarda engelleme yaptığı iddiasıyla telefon numarasını şehir merkezindeki billboardlara afiş olarak astıran Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyusurunda bulundu.

AK Parti İl Başkanından Bolu Belediye Başkanına suç duyurusu

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, belediyeye işe alımlarda engelleme yaptığı iddiasıyla telefon numarasını şehir merkezindeki billboardlara afiş olarak astıran Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyusurunda bulundu.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün yaptığı basın açıklamasında İŞKUR aracılığı ile belediyeye almak istediği 200 işçinin AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından engellendiğini iddia etti. Başkan Özcan, basın açıklamasının ardından üzerinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın cep telefonu numarasının da bulunduğu afişleri şehrin farklı mahallelerinde bulunan billboardlara astırdı. Nurettin Doğanay ise, vatandaşların kendisini araması sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmayla birlikte afişler gece yarısı billboardlardan kaldırıldı.

“Tek kelimeyle ahlaksızlıktır”
Olayla ilgili AK Parti İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenleyen Doğanay, olayın ahlaksızlık olduğunu belirterek, “İl Başkanı olduğum ilk günden bu yana hep ahlaki ve insani değerleri ön planda tutarak siyasi çizgimi sürdürmeye çalıştım. Ama dün açık açık ismim ve kullandığım cep telefonu numaram billboardlara asılarak, Bolu Belediyesi’nde işe başlayacağı sözüne karşılık umut besleyen insanlara, işe başlayamamalarının sebebi olarak hedef gösterildim. Seçim öncesi seni işe alacağım yalanıyla insanlardan oy devşiren, onların hayalleri ile oynayan Tanju Özcan’ın beni hedef gösteren bilboardalar asması, telefon numaramı vermesinin tek kelimeyle izahı vardır, ahlaksızlıktır. Gece yarısı evimde çocuklarımla, ailemle otururken arandığımda bana edilen hakaretler, tehditler ve bunun sonucunda ailemin yaşadığı tedirginliğin, korkunun, yaşadıkları ruhsal durumun hesabını kim verecek?” dedi.
Doğanay, İŞKUR ile ilgili iddialara ise Cumartesi günü düzenlenecek olan İl Danışma Meclisi’nde cevap vereceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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