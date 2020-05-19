Geyik aniden yola atladı, o anlar kameraya yansıdı

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<br>Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yol kenarından atlayarak geçen bir geyik kamera görüntülerine yansıdı. <br>Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Aladağlar bölgesinde yaşayan vatandaşlar, köpeklerin huzursuz şekilde havlaması nedeniyle durumu merak edip ormanlık alana, çıktı. Vatandaşlar, yoldan geçtikleri sırada sesler duyarak araçlarından indi. Bu sırada büyük bir geyik yol kenarından atlayarak karşıya geçti. O anlar kameraya yansırken, geyiğin aniden yola fırlayıp atlayarak kaçması videoyu çeken kişide ve yanındakilerde paniğe neden oldu. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-05-18 23:53:19<br>

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