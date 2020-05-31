Jandarma, bitkin bulunan geyiğin üzerine mont örtüp, biberonla besledi

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<br>Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) BOLU'nun Göynük ilçesinde jandarmalardan biri, ormanda bitkin bulunarak sahip çıkılan geyiğin üzerine kendisinden çıkardığı montu örterken, diğeri de evinden getirdiği, bebeğine ait biberonla besledi.<br>Göynük Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarıkınık köyünde devriye görevindeyken, ormanlık alanda bitkin haldeki geyiği buldu. Geyik, ormanlık alandan alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmalardan biri, kendisinden çıkardığı montu geyiğin üzerine örttü. Geyik, daha sonra jandarma personelinin evinden getirdiği, bebeğine ait biberonla beslendi. Jandarma ekibi, geyiği daha sonra Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Göynük Murat Küçük<br>2020-05-31 10:51:29<br>

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