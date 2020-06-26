Bolu’da tarihi eser kaçakçısı 7 kişi adliyeye sevk edildi Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1 milyon dolarlık tarihi eseri kurtardı

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Bolu’nun Mengen ilçesinde Roma dönemine ait 1 milyon dolarlık tarihi mozaik parçasını alıcı kılığına giren jandarma ekiplerine satmaya çalışırken yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme üzerine tarihi eseri satmaya çalışanları tespit eden ekipler, müşteri kılığına girerek şahıslarla iletişime geçti. Şüphelilerle Gözecik Köyü Ören mevki'inde buluşan ekipler, tahmini değeri 1 milyon dolar olan Roma dönemine ait mozaik parçasını satmak isteyen 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Tarihi eseri jandarma ekiplerine satmaya çalışan G.M., M.Y., M.Y.S., O.Ç., M.A.B., Ö.D. ve S.M. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürün 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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