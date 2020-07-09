Bolu’da 3 motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde 3 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde D100 karayolunun Yeniçağa ilçesi Nallar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ergin, Metehan Acar ve Mehmet Karadaş yönetimindeki 3 motosiklet, önlerinde seyreden ve aniden manevra yaptığı iddia edilen tıra çarpmamak için ani hamle yaptı. Ani hamle yapan 3 motosiklet birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüjde bulunan bariyerlere çarpan motosikletlerin sürücüleriyle yolcu olarak bulunan Emirhan Karagöz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre araç trafiğine kapatılan D100 karayolu İstanbul istikameti araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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