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Bolu’da, orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü

İHA

Bolu'da, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Bolu’da, orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü

Bolu’da, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Aladağlar bölgesinde bulunan Başalan Yaylası çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören yaylada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aladağ ve Seben Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Orman ekiplerinin müdahale ettiği alevler, kısa sürede söndürüldü.Örtü yangını şeklinde meydana gelen yangında, yaklaşık 1 dönüm alanın zarar gördü.
Orman Bölge Müdürlüğü’nden uyarı
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü son günlerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde havaların ısınması ve nem oranının aşırı derecede düşmesiyle nedeniyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Düzce ve Bolu İllerinde orman yangınlarında artışların meydana geldiği ifade edildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine dikkat çekilen açıklamada, ormanlarda ateşli piknik yapılması, bahçe temizliği ve anız yakmanın kanunen yasak olmasına rağmen vatandaşların ihmal ve dikkatsizliğinden yakılan ateşlerin orman yangınlarına sebep olduğunu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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