Samsunspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına Gerede ilçesinde devam ediyor.
Samsunspor, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde ikinci kamp dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sezon hazırlıklarına erken başlayan Samsunspor, günü sabah antrenmanıyla tamamladı.
Kırmızıbeyazlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı sabah antrenmanı idman, pas çalışması ile ısınma, 4’e 4 jokerli oyun ve 4’e 4 kaleli taktik oyunuyla tamamladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.