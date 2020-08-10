Samsunspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına Gerede ilçesinde devam ediyor.

Samsunspor, Gerede ilçesinde bulunan bir otelde ikinci kamp dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sezon hazırlıklarına erken başlayan Samsunspor, günü sabah antrenmanıyla tamamladı.

Kırmızıbeyazlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yaptığı sabah antrenmanı idman, pas çalışması ile ısınma, 4’e 4 jokerli oyun ve 4’e 4 kaleli taktik oyunuyla tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.