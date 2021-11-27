Beypiliç Boluspor-Eyüpspor: 3-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Mehmet (xxx), Ali (xxx), Fethi (xx), Abdurrahim (xx), Eray (xxx)(Dk. 90+4 Diarrasouba), Abdurrahman (xxx), Kassongo (xxxx)(Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bertu (xx)(Dk. 75 Novak xx), Bregu (xxx)(Dk. 90 Arda), Berk (xxx)(Dk. 90 Hakan)

EYÜPSPOR: Çağlar (x)- Uğur (xx), Mazague (x), Yalçın (xxx), Bülent (xx), Gökcan (x)(Dk.71 Stancu x), Timur (xx)(Dk.85 Caner Hüseyin), Mikail (x)(Dk. 45 Enes xx), Cenk (xx)(Dk.85 Taşkın), Dibba (xx), Umut (xxx)(Dk. 85 Eren Can)

GOLLER: Dk. 32 Bregu (pen), Dk. 45+1, Dk. 65 Kassongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 55 Umut (pen)

SARI KARTLAR: Abdulrahim, Eray (Beypiliç Boluspor) Mazague, Enes (Eyüpspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

32'nci dakikada Kassongo'nun ceza sahası içindeki şutunda top Mazague'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Bregu penaltı atışını gole çevirdi: 1-0.

45+1'nci dakikada sol kanattan Bregu'nun ceza sahası içine yerden ortasında savunmadan seken topa Kassongo vurdu. Top, fileleri havalandırdı: 2-0.

54'üncü dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası içinde Bertu'nun müdahale ettiği Dibba yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

55'inci dakikada Umut Bulut'un kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu: 2-1.

65'inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Kassongo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kassongo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+4'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında, Arda Köksal'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-11-27 18:11:36



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