Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

İHA

Benzin istasyonu bitişiğinde ev yangını korkuttu Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu’da, benzin istasyonunun bitişiğindeki tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan benzin istasyonunun bitişiğinde bulunan Fuat Sarıalan’a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın benzin istasyonunda bulunan akaryakıt deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bolu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi
Tarihi eserlere müşteri arayan şahsın evine operasyon Bolu’da jandarmadan tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Tarihi eserlere müşteri arayan şahsın evine ...
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz / Fotoğraflar
YEREL HABERLER TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen ...
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz / Fotoğraflar
YEREL HABERLER TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen ...
TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen seçemezsiniz
YEREL HABERLER TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: KPSS ile öğretmen ...
TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni gerçekleşti Akreditasyon süreçlerini tamamlayan Öncü okulları, TED çatısı altında buluştu Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: “Mülakatta torpil yapılıyorun kurtuluşu mülakatı kaldırmak değildir”
YEREL HABERLER TED Bolu ve Düzce Koleji okullarının imza töreni ...
TEM’de tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER TEM’de tıra çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı havadan görüntülendi Bolu Dağı’nın kartpostallık görüntüsü mest etti
YEREL HABERLER İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı havadan ...
Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı
Bolu Dağı geçişinde kar yağışı
YEREL HABERLER Bolu Dağı geçişinde kar yağışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.