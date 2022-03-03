Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Bolu Valiliği'nden Gerede'deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:
"Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, Sayın Valimizin haber almasını müteakip 12 saat içerisinde giderilmiştir. Barınak alanına sundurma, sundurma altı zemine ahşap düzenek ve diğer ihtiyaçlar koyulmuştur. Barınak veterinerlerimizin de takibine alınmıştır. Gerede Belediye Başkanlığınca daha da iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Şu an için hayvanlarımızın yem, su, bakım ihtiyaçları bulunmamaktadır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-03-03 17:40:32
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