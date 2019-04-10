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Bolu Tabaklar Mahallesi’nde bulunan Sakarya İlkokulu’nda eğitim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Fahri Gören'den, dün saat 15.00 sıralarında okuldan çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Küçük çocuğun ailesi durumu akşam saatlerinde polise haber verdi. Polis ve gece bekçilerine telsizden anons geçilerek çocuğun kıyafetleri ve eşkali üzerinde duyarlı olunması yönünde talimat verildi. DHA'nın haberine göre; Onur Fahri Gören’in kaybolduğu sosyal medyada da fotoğrafıyla birlikte yayıldı. Saat 22.00 sıralarında Bolulu sosyal medya fenomeni Mahmut Alan da konuyu dile getirerek sosyal medya hesabından canlı yayına geçti. Canlı yayın kısa sürede yayıldı ve yarım saatte 55 bin kullanıcıya ulaştı. Polis ve yüzlerce vatandaş okul çevresindeki Tabaklar Mahallesi mevkiinde küçük Onur Fahri’yi bulmak için seferber oldu.
SOSYAL MEDYADAN KOORDİNE OLUP ÇOCUĞU ARADILAR
Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden koordine olarak çocuğu aramaya başladı. Polis de bölgede bulunan metruk binalarda arama yaptı. Binlerce kişi de sosyal medya fenomeni Mahmut Alan’ın canlı yayınını izleyerek çocuğun bulunması için dua etti.
PARKTA BULUNDU
Onur Fahri Gören, saat 23.00 sıralarında okulun 500 metre uzağındaki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nin bahçesindeki çocuk parkında otururken bulundu. Çocuğun bulunması da sosyal medya üzerinden duyuruldu. Onur Fahri’nin bulunmasıyla onu arayan kalabalık büyük bir sevinç yaşadı. Küçük çocuk daha sonra okul müdürü Hasan Allar’a teslim edildi. Okul müdürünün aile ve polisle iletişime geçmesiyle, Gören ailesi çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Bolu’da yaşayan ve sosyal medya üzerinden çocuğun bulunması için dua eden binlerce kişi de canlı yayından çocuğun bulunduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.
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