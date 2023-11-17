Bolu’da Yedigöller’e gidecek sürücüler için uyarı yapıldı Dünya'nın birçok yerinden ziyaretçilerini ağırlayan Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücüler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış lastiği uyarısı yaptı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 17.11.2023 - 19:05 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL