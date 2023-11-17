Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bolu’da Yedigöller’e gidecek sürücüler için uyarı yapıldı

        Bolu’da Yedigöller’e gidecek sürücüler için uyarı yapıldı

        Dünya'nın birçok yerinden ziyaretçilerini ağırlayan Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücüler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü kış lastiği uyarısı yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:05 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedigöller'e gidecekler için uyarı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasından Bolu DKMP şube müdürlüğü tarafından Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücüler için kış lastiği uyarısı yapıldı.

        Araçlarıyla milli parka gitmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini takması istendi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Yedigöller yolu karla kaplandı.

        KAR LASTİĞİ UYARISI

        DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan uyarı paylaşımında, “Bolu-Yedigöller Milli Parkı ulaşım yoluna yılın ilk karı düştü. Milli parkımıza gelecek ziyaretçilerimizin araçlarında kar lastiği takılı olması gerekmektedir. Trafik kurallarına uyarak seyahat etmek mal ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yedigöller
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?