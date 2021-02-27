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Bolulu motor ustası üç tekerlekli bisiklete motor taktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki motor ustası Osman Aydın'ın motor taktığı üç tekerlekli bisikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Bolulu motor ustası üç tekerlekli bisiklete motor taktı
AA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki motor ustası Osman Aydın 40 yıldır ilçe sakinlerine hizmet veriyor.

Vatandaşların elektrikli ve benzinli motorlarındaki arızaları tamir eden Aydın, boş zamanlarında ise çeşitli cihazlar yapmaya çalışıyor.

Günün büyük bölümünü atölyesinde geçiren Aydın, iş yerine getirilen ve kullanılamaz durumdaki motorları değişik aletler ve cihazlara çeviriyor.

Aydın, son olarak üç tekerlekli bisiklete elektrikli ve benzinli motor taktı.

"BİR MOTORU BOZUP TOPLAMAK BANA GÜÇ VE MUTLULUK VERİYOR"

Osman Aydın, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

"Bir motoru bozup toplaması bana güç ve mutluluk veriyor" diyen Aydın, boş durmayı sevmediğini kaydetti.

Aydın, farklı çalışmaları olduğunu dile getirerek, "3 bin lira harcayarak bisiklete hem elektrikli hem benzinli motor taktım. İleri geri gidebiliyor. Bundan sonra da yeni icatlar peşindeyim" diye konuştu.

Önüne gelen her motoru tamir etmeye çalıştığını, tamir edemediklerini ise farklı şekilde değerlendirdiğini dile getiren Aydın, sağlığı el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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