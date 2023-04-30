Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçta kazanan çıkmadı.
Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla galibiyet özlemi 3 maça çıkan Dyorex Boluspor puanını 49'a, alt sıralardaki Altay ise 34'e yükseltti.
Dyorex Boluspor: 0 - Altay: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz
Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac
Altay: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah
Sarı kart: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor)
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