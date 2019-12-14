TFF 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada sağ kanattan Melih Okutan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde İsmail Konuk’un kafa vuruşunu kaleci Saranov çeldi.
12. dakikada Fatih Karagümrük’ün atağında ceza sahası içinde topla buluşan Darri, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1
35. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Ramazan Civelek’in yerden sert şutunda top filelere gitti. 0-2
59. dakikada, Mustafa Eskihellaç’ın ortasında ceza sahası içinde Batuhan Altıntaş’ın kafa vuruşu auta çıktı.
87. dakikada ceza sahası dışından Darri’nin sert şutunda top kalecinin müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.
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