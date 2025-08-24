Boluspor: 2 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Barış Alıcı ve Dean Lico'nun golleriyle kazanan Boluspor, puanını 4'e yükseltti. Keçiörengücü ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 41'de Barış Alıcı ve 50. dakikada Barış Alıcı atarken, konuk ekibin tek golünü ise 19. dakikada Okwuchukwu Ezeh kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Sakaryaspor'a konuk olacak. Başkent ekibi, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.