Boluspor - Ümraniye maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Boluspor, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Ümraniye takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:15. Maç öncesi Boluspor 6 puanla 2. sırada, Ümraniye 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Boluspor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ümraniye son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 169. İddaa'da Boluspor kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Ümraniye kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Boluspor son hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında 0-1 yenildi.

Ümraniye ise Manisaspor karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Boluspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Ümraniye, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ümraniye, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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