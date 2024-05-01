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        Haberler Dünyadan Bon Jovi'den hayatı boyunca 100 kadınla birliktelik iması - Magazin haberleri

        Bon Jovi'den hayatı boyunca 100 kadınla birliktelik iması

        Geçtiğimiz günlerde 35 yıllık evliliği boyunca "bir aziz olmadığını" itiraf eden rock müziğin efsanevi ismi Jon Bon Jovi, bu defa hayatı boyunca 100 kadınla birlikte olduğunu ima etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:05
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        Kendi adını taşıyan efsanevi rock grubunun kurucusu Jon Bon Jovi, ABC kanalında katılığı programda hayatında 100 kadınla birlikte olduğunu ima etti.

        Lise aşkı Dorothea Hurley ile 35 yıllık evliliğini hatırlatan ve dünyaca ünlü bir yıldızken evlenen 62 yaşındaki müzisyen, "Bir ilişki için zor olmalı. Gençsin ve bir seks sembolü olarak görülüyorsun" dedi.

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        Geçtiğimiz günlerde evliliğinde "her zaman bir aziz olmadığını" itiraf eden Bon Jovi, bu defa; "Ben bir rock yıldızıyım. Ben bir aziz değilim. Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum. Ben Jon Bon Jovi'yim. Oldukça iyiydi" ifadesini kullandı.

        Jon Bon Jovi ayrıca; "İçimdeki narsistin gerçek olduğuna inandığım için her şeyimi tehlikeye atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ne kadar aptalca bir şey. Bir insanın bu ateşi körükleyecek ne tür aşırılıklara ihtiyacı vardır? Buna değmez" dedi.

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        Ünlü şarkıcı, 1980 yılında henüz lisedeyken tanıştığı eşi Dorothea Hurley'nin, kendisinin zorlu turne programına gösterdiği 'hoşgörüyü' övdü.

        Jon Bon Jovi 1993'te çıkardığı 'Bed of Roses' adlı şarkısında geçmişte yaşadığı oyunlardan pişmanlık duyduğunu söylemişti.

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        Dorothea Hurley ile evliliği boyunca dört çocuğu olan sanatçı, 2007 yılında, kariyeri nedeniyle birçok doğum günü ve okul gösterisini kaçırmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

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        Jon Bon Jovi, röportajlarında her fırsatta, 1989'da Las Vegas'taki Graceland Şapeli'nde evlendiği eşine ve çocuklarına yoğun işine rağmen her zaman bağlı olduğunu söyledi.

        #Dorothea Hurley
        #Jon Bon Jovi
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