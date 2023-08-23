Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı seçildi

Akdeniz Koruma Derneği'nin kum köpek balıklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sunduğu öneriyle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRAs) seçildi. Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, "ISRAs terimi, köpek balığı ve vatoz türlerinin korunması ve yönetimi için öncelikli olarak belirlenmiş önemli deniz alanlarını ifade eder.

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Bu alanlar, köpek balığı ve vatozların üreme, beslenme ve göç alanları gibi hayati aktivitelerini destekleyen bölgeleri içerir. ISRAs, bu türlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak belirlenir ve IUCN Köpek Balığı Uzman Grubu (Shark Specialist Group) gibi uzman gruplar tarafından yönetilir. Bu alanların korunması, deniz ekosistemlerinin dengesini ve bütünlüğünü sürdürmek açısından önemlidir" denildi.