Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'da yürütülen kazı çalışmasında 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntıları bulundu

ABONE OL
AA
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı'nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan alanda, "Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında Mardin Müze Müdürlüğünce 2012'de başlatılan arkeolojik kazılar aralıklarla devam ediyor.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Boncuklu Tarla Neolitik Çağ Yerleşim Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi ile turizme kazandırılması hedeflenen Boncuklu Tarla'da 4 dönüm alanda kazı çalışmaları tamamlandı.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Yaklaşık 10 milyon lira bütçeli proje kapsamında 11 dönüm alanda daha kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge turizme açılacak.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    ÇOK FAZLA BONCUK BULUNDUĞU İÇİN BONCUKLU TARLA ADI VERİLMİŞ

    Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş başkanlığında arkeolog, antropolog, arkeozooloji ve arkeobotanik uzmanlarının yer aldığı 15 kişilik ekip tarafından yürütülen bu sezonki kazılarda 3 döneme ait üst üste inşa edilmiş, 12 bin yıllık olduğu belirtilen kamu binasının kalıntılarına ulaşıldı.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Alanda boncuk, ok uçları ve kemik gibi birçok buluntu da gün yüzüne çıkarıldı. Doç. Dr. Ergül Kodaş, 2012 yılından bu yana aralıklarla çalışmaların yapıldığı alanda 2020 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yürütülen kazının geçen yıldan beri Türk Tarih Kurumunun desteğiyle devam ettiğini söyledi.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Boncuklu Tarla'nın Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e tarihlenen bir yerleşim yeri olduğunu, köylülerin burada çok fazla boncuk bulmasıyla adının bu şekilde literatüre girdiğini belirten Kodaş, "Boncuklu Tarla'da milattan önce 13 binden 8 binin sonuna kadar kesintisiz bir iskan olduğu tespit edildi. Birbirinden farklı dönemlere ait mimari kalıntılar, iskeletler, küçük buluntular ve çok sayıda boncuk ele geçirildi" dedi.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Kodaş, kazılarda höyüğün en doğusundaki yaklaşık 300 metrekarelik alanda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Doç. Dr. Kodaş, kazılarda kalıntılarına ulaşılan kamu binasına ilişkin, "Milattan önce 10 bin yılına ait 3 defa üst üste inşa edilmiş binanın önemli bir bölümü açığa çıkarıldı. Bir binanın tamamı gün yüzüne çıkarıldı. Bu, konut olmayan birçok kişi veya grup tarafından kullanılmış büyük boyutlu yapılar" diye konuştu.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Yapıların içinde steller (dikilmiş, yüksekliği eninden uzun yekpare bir taştan oluşan yapıt), payandalar (düşey bir taşıyıcıyı, binayı ya da tekneyi gerek dengede tutabilmek gerekse devrilmesini, çökmesini ya da kaymasını engellemek amacıyla kullanılan ahşap ya da betondan göğüsleyici dayanak) ve kolonların olduğunu belirten Kodaş, yapının hem mimari hem de iç düzenlemeleri açısından konuttan farklı bir şekilde inşa edildiğinin belirlendiğini belirtti.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Kodaş, kazı ilerledikçe bu binanın altında iki ayrı evreye ait yapıların olduğunu fark ettiklerini dile getirdi.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    "Benzer boyutlara ve özelliklere sahip binalar aynı alana üst üste inşa edilmişler. Evrelerin hepsi milattan önce 10 bin yılına ait. Biri terk edildikten sonra doldurulmuş ve onun üzerine yenisi inşa edilmiş.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Her evre arasındaki tam süreyi henüz bilemeyiz ama çok uzun bir süre geçmemiş, öyle görünüyor" ifadelerini kullanan Kodaş, inanç merkezleri olarak da ilişkilendirilebilecek bu kamu binalarının ne amaçla kullanıldığının ilerleyen süreçte daha iyi ortaya çıkacağını belirtti.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    "BÖLGENİN KÜLTÜREL MİRASI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILABİLECEK"

    DİKA ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile alanın turizme kazandırılacak olmasının önemine işaret eden Kodaş, hazırlanan projeyle korunacak alanda karşılama evinin yapılmasının planlandığını söyledi.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Kodaş, "İlerleyen süreçte hem bilimsel anlamda kazılar desteklenecek hem de bölgenin tanıtımı ve kültürel mirası daha geniş kitlelere ulaştırılabilecek" diye konuştu.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Boncuklu Tarla'daki kazı çalışmalarında görev alan, Ilısu köyünde yaşayan vatandaşlardan Halit Demirbağ, 2017 yılından bu yana yaz aylarında aralıklı olarak kazı alanında çalıştığını belirtti.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Yeni kalıntılarına ulaşılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Demirbağ, alanın turizme kazandırılacak olmasından da memnuniyet duyduklarını ifade etti.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    ESKİ TAPINAKLAR BULUNMUŞTU

    Yaklaşık 2.5 hektar alana sahip Boncuklu Tarla'da bugüne kadar Epipaleolitik Dönem'den Geç Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Dönem B Evresine kadar geçen süreçten kalma çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkarılmıştı.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Kazılarda bugüne kadar, mimari kalıntı, ev, özel yapı, kamu binaları ile mezarlarda 130 bireye ait iskeletler, 100 bini aşkın boncuk ve Neolitik Dönem'e ait 11 bin 300 yıla tarihlendiği düşünülen tapınak bulunmuştu.

     
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

    Boncuklu Tarla'da son bulunan tapınağın ise 12 bin yıllık olduğunun tahmin edildiği açıklanmıştı.
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı
  • Boncuklu Tarla'da 12 bin yıllık 'kamu binası'nın kalıntılarına ulaşıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.