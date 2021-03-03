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Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum kaç yaşında, sevgilisi kim? Ahsen Eroğlu Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Leon karakteriyle geniş takipçi kitlelerine ulaşan Boran Kuzum'un hayatı ve dizileri araştırılıyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ahsen Eroğlu Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum kaç yaşında, sevgilisi kim? Ahsen Eroğlu Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Boran Kuzum, sosyal medyada gündemden düşmüyor. En son dijital platformlardan biri için hazırlanan Saygı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Boran Kuzum araştırılıyor. Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Ahsen Eroğlu Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, 1 Ekim 1992'de Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun olan Boran Kuzum televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer aldı.

Analar ve Anneler'de eczacı kalfası rolünü canlandıran Boran Kuzum, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalıştı. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan Boran Kuzum bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol aldı ve ilk kez geniş kitlelerce tanındı. Esas çıkışını Taylan Biraderler'in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yaptı.

Dizi devam ederken, Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandıran Boran Kuzum en son Saygı dizisinde oynadı.

AHSEN EROĞLU BORAN KUZUM AŞK MI YAŞIYOR?

'Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile 'Saygı: Bir Ercüment Çözer'in yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre; İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi.

BORAN KUZUM DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2012Aşka DokunmakHakanKısa film
2014Bir Adam YaratmakGazeteci
2017Cingöz RecaiCüneytYardımcı Oyuncu
2019Biz BöyleyizEmrahBaşrol Oyuncusu
Dizi
YılBaşlıkRolüNotlar
2015Analar ve AnnelerSuatYardımcı Oyuncu
2016Muhteşem Yüzyıl: KösemI. MustafaYardımcı Oyuncu
2016-2018Vatanım SensinLeonBaşrol Oyuncusu
2018Şahin TepesiEfeBaşrol Oyuncusu
2019Hakan: MuhafızOkanYardımcı Oyuncu
2020Menajerimi AraKendisiKonuk Oyuncu
2020-SaygıSavaşBaşrol Oyuncusu

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