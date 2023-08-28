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        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç kavgasında tüfekle öldürüldü

        Uşak borç kavgası kanlı bitti: Tüfekle öldürüldü

        Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:10 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:11
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        Borç kavgasında tüfekle öldürüldü
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        Uşak'ın Aybey Mahallesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden M.Y. (23), yolda gördüğü ve aralarında borç meselesinden kaynaklı husumet bulunan E.B. (38) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki av tüfeğini alan M.Y., E.B.'ye ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aracıyla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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