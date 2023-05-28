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Borç limitinde 'prensipte' anlaşıldı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi

Borç limitinde 'prensipte' anlaşıldı
AA

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, bu akşam Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

Başkan Biden, anlaşmanın çalışanlar için kritik programları korurken harcamaları azaltan ve ekonomiyi herkes için büyüten önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın kendisi ve Demokratların temel önceliklerini koruduğuna işaret eden Biden, anlaşmanın bir uzlaşmayı temsil ettiğini, bunun da herkesin istediğini elde edemediği anlamına geldiğini söyledi.

Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor." değerlendirmesini yaptı.

Müzakere ekiplerinin yasama metnini yazılı hale getireceğinin ve anlaşmanın Temsilciler Meclisi ile Senatoya gideceği bilgisini veren Biden, anlaşmanın hemen geçirilmesi çağrısında bulundu.

McCarthy de konuya ilişin düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile bugün iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Haftalarca süren müzakerelerin ardından prensipte anlaşmaya vardık. Hala yapacak çok işimiz var ama bunun Amerikan halkına yakışır bir anlaşma olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Anlaşmanın harcamalarda tarihi düşüşler ve insanları yoksulluktan iş gücüne taşıyacak önemli reformlar içerdiğini dile getiren McCarthy, yeni vergiler ve hükümet programlarının anlaşmada bulunmadığını anlattı.

McCarthy, anlaşma tasarısında çok daha fazlası olduğuna işaret ederek, yazıya dökmek için bugün yapacak işleri olduğunu dile getirdi.

Bütçe limiti müzakerelerine katılan Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves ile Patrick McHenry'ye çalışmaları için teşekkür eden McCarthy, üyelere gelinen durum hakkında bilgi vereceğini söyledi.

McCarthy, tasarının yazımı bitirilip Beyaz Saray ile görüşmesinin ardından Başkan Biden ile yarın öğleden sonra tekrar konuşacağını belirterek, metni yarın yayımlamayı ve çarşamba günü de oylamaya sunmayı umduğunu kaydetti.

2 YILLIĞINA ARTIRILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

Bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini hedefleyen anlaşmanın, gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirmesi bekleniyor.

Anlaşmayla, 54 yaşın altında ve çocuğu olmayan belirli gıda kuponu alıcılarının programdan yararlanabileceği süreye yeni sınırlar getirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, gaziler ve evsizler için gıda kuponuna erişimin ise genişletilmesi planlanıyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında, salgın döneminde sağlanan ancak harcanmamış yardım paralarının geri alınması amaçlanıyor.

Anlaşmanın isteğe bağlı harcamalara iki yıl boyunca sınır getireceği ancak bu sınırların savunma harcamalarına federal bütçenin geri kalanından farklı şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Anlaşma doğrultusunda borç limitinin artırılmasını öngören yasa tasarısının birkaç gün içinde Kongre'de oylanması bekleniyor.

YELLEN UYARIDA BULUNMUŞTU

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Hazine Bakanlığı, söz konusu olağanüstü önlemlerin haziran başında tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye cuma günü gönderdiği mektupta, mevcut verilere dayanarak Kongrenin borç limitini, 5 Haziran'a kadar yükseltmemesi veya askıya almaması durumunda Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

ABD Hazinesi'nin nakit seviyesi, borç limiti müzakereleri devam ederken 25 Mayıs itibarıyla 38,8 milyar dolarla 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

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