Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para
ABONE OL

Borç limitinde taraflar henüz anlaşamadı

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitini görüşmek üzere bir kez daha bir araya geldi. Görüşmeden yine bir anlaşma çıkmadı

Borç limitinde taraflar henüz anlaşamadı
AA

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması ve Hazine Bakanlığının borç limitinin aşılmasını önlemek için ocak ayından bu yana aldığı olağanüstü tedbirlerin tükenerek nakit sıkıntısı çekmesine 10 günden az bir süre kalırken Biden ve McCarthy, Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kısa bir değerlendirmede bulunan Biden, borç limiti konusunda biraz ilerleme kaydedeceklerine inandığını belirtti.

Biden, bütçe açığının azaltılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve iki partinin desteğini alan bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Başkan Biden, vergi boşluklarının araştırılması ve en zenginlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de anlaşmazlıklar olduğunu ancak iki tarafın da borcun çok büyük olduğu ve bu gidişatın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

McCarthy, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Henüz bir anlaşmaya varamadık, ancak fikir ayrılıklarımızın olduğu alanlarda tartışmanın verimli geçtiğini hissettim." diye konuştu.

Personellerin yeniden bir araya geleceğini ve konuşulan konular üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen McCarthy, problemin gelirler değil harcamalar olduğunu savundu.

McCarthy, Amerikalıların temerrüde hazırlanmaları gerekip gerekmediğine yönelik soru üzerine, "Hayır" cevabını verirken, bir anlaşmaya varılabileceğine inandığını dile getirdi.

YELLEN UYARISINI YİNELEDİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yeni bir mektup gönderdi.

Söz konusu mektupta Yellen, Kongre'nin haziran ayı başına ve potansiyel olarak 1 Haziran'a kadar borç limitini yükseltmemesi veya askıya almaması halinde Hazinenin artık hükümetin tüm yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Bu tahminin mevcut verilere dayandığını, federal gelirler, harcamalar ve borçların bu tahminlerden farklı olabileceğini yineleyen Yellen, daha fazla veri geldikçe Kongre'ye bilgi sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel lider konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma kabiliyetimiz hakkında soru işaretleri uyandırır. Kongreyi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin tam güven ve itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merkezi yönetim brüt borç stoku 4.5 trilyonun üzerinde
PARA Merkezi yönetim brüt borç stoku 4.5 trilyonun ...
Fed: ABD'de yetişkinlerin 3'te 1'i enflasyonun, ana finansal zorlukları olduğunu belirtti
PARA ABD'lilerin en büyük sorunu enflasyon
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
PARA Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
'KKM'nin bütçeye maliyeti 95.3 milyar TL'
PARA 'KKM'nin bütçeye maliyeti 95.3 milyar TL'
Son dakika: Nakit avans ve KMH'da sınırlama uygulanmayacak
PARA Nakit avans ve KMH'da sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası'ndan nakit avans düzenlemesi: Sınır getirildi! Nakit avans kapatıldı mı?
PARA TCMB'den nakit avans düzenlemesi
KKM'de rekor yükseliş
PARA KKM'de rekor yükseliş
Seçim öncesi 9 milyar dolarlık döviz ve altın satışı
PARA Seçim öncesi 9 milyar dolarlık döviz ve altın satışı
TCMB, Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı
PARA 'Kredi kompozisyonu hedeflenen yönde değişiyor'
Yıl sonu enflasyon beklentisinde düşüş
PARA Enflasyon beklentisinde hafif düşüş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.