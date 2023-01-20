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Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor?

Son dakika gelişmesi ile geniş kapsamlı bir yapılandırma paketi getirileceği duyuruldu. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümünü yapılandırılacak olan yeni paket ile vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma geliyor. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

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  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getirilmesi hakkındaki gelişmelerin ardından borç yapılandırmasının ne anlama geldiği merak ediliyor. Yapılandırma kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek. Peki, borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...
  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    BORÇ YAPILANDIRMA İMKANI GELİYOR

    Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getiriliyor. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı getirilecek. Yapılacak düzenlemeyle vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    BELEDİYELERE OLAN BORÇLARA DA YAPILANDIRMA

    Belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak. Düzenleme kapsamında ayrıca şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulacak.
  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN GÖRÜŞÜLECEK?

    Alınan bilgiye göre yeni Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olacak yapılandırma paketi pazartesi günü kabine toplantısında görüşülecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.
  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    YÜZDE 90'A KADAR BORÇLAR SİLİNEBİLİR

    Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilmesi beklenirken, yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de söz konusu olabilir.
  • BORÇ YAPILANDIRMASI 2023 | Borç yapılandırması nedir, ne anlama geliyor? Borç yapılandırma paketi nedir?

    BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

    Vergi borcu yapılandırması; belirli dönemlerde, kişinin ödemesi gereken verginin belli oranının silinmesi ve kalan kısmının devlet tarafından belirlenen tarihler içerisinde taksitler halinde ödenmesidir.

    SGK borcu, Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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