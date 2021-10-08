Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu 0:00 / 0:00

Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'ne Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah layık görüldü. Artvin Borçka Belediyesi de Gurnah'ı tebrik etmek istedi ancak yaptıkları hata sosyal medyada gündem oldu.

GURHAN YERİNE FREEMAN'I KULLANDILAR

Borçka Belediyesi, Abdulrazak Gurnah'ın görseli yerine ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman'ı kullandığı paylaşımında "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR PAYLAŞIMINDA MENGÜÇ'ÜN FOTOĞRAFI YER ALDI



Yanlış fotoğraf paylaşmaları kısa sürede gündem olan Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı.

Özür paylaşımını eğlenceli bir dille yapmak isteyen belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı.

Belediye'nin hesabından yeni yapılan paylaşımda, "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.