Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle tabloları aratmıyor
Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor.
Tabiat parkı yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların silüetinin göle yansımasıyla masal diyarlarına götürüyor.
Borçka Karagöl, özellikle fotoğraf sanatçılarının tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.
İşte büyüleyen o kareler...