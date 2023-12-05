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        Haberler Yaşam Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

        Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle tabloları aratmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 05.12.2023 - 11:32
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        Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor.

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        Tabiat parkı yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların silüetinin göle yansımasıyla masal diyarlarına götürüyor.

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        Borçka Karagöl, özellikle fotoğraf sanatçılarının tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.

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        İşte büyüleyen o kareler...

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        #Borçka Karagöl Tabiat Parkı
        #sonbahar
        #haberler
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