Elektrik ve gazda 'Tam kapanma' önlemleri 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

Hemen ardından İçişleri Bakanlığı, bir genelgeyle “tam kapanma” adı verilen döneme ilişkin önlemleri ayrıntılı olarak duyurdu.

Enerji yönetimi, bu genelge kapsamında elektrik ve doğal gazla ilgili bazı kararlar aldı. Ankara, bu kararları şehiriçi gaz ve elektrik dağıtım-tedarik şirketlerine iletti.

İŞTE O ÖNLEMLER



HABERTÜRK, elektrik ve gazda, tam kapanma dönemi önlemlerine ulaştı. Bu önlemler şöyle:



- Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.

- Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

- Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,

- Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,

- Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,

- Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.

- Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.