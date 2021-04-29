Elektrik ve gazda 'Tam kapanma' önlemleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiDoğalgaz
ABONE OL

Borcu nedeniyle konut abonelerinin elektriği kesilmeyecek

Enerji yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bu akşam başlayacak, 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde milyonlarca elektrik ve doğalgaz abonesini çok yakından ilgilendiren bazı kararlar aldı. Buna göre borcu olan ve ödeme olanağı bulamayan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektrik ve doğal gazı kesilmeyecek. Elektrik ve doğalgazda, faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak biçimde düzenlenecek. Olcay Aydilek'in haberi...

Borcu nedeniyle konut abonelerinin elektriği kesilmeyecek
Elektrik ve gazda 'Tam kapanma' önlemleri
0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" dedi.

Hemen ardından İçişleri Bakanlığı, bir genelgeyle “tam kapanma” adı verilen döneme ilişkin önlemleri ayrıntılı olarak duyurdu.

Enerji yönetimi, bu genelge kapsamında elektrik ve doğal gazla ilgili bazı kararlar aldı. Ankara, bu kararları şehiriçi gaz ve elektrik dağıtım-tedarik şirketlerine iletti.

İŞTE O ÖNLEMLER

HABERTÜRK, elektrik ve gazda, tam kapanma dönemi önlemlerine ulaştı. Bu önlemler şöyle:

- Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.

- Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

- Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,

- Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,

- Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,

- Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.

- Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye-İran ilişkilerinde öncelik Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi olacak
ENERJİİran ile mutabakat zaptı imzalandı
OPEC+ ülkeleri, "mayıs itibarıyla üretim kesintilerini hafifletme" planına devam edecek
ENERJİOPEC+'dan kesintide hafifletmeye devam kararı
Brent petrolün varili 66,14 dolar
ENERJİBrent petrolde artış
Petrol ithalatı şubatta yüzde 18,5 azaldı
ENERJİPetrol ürünleri üretiminde sert düşüş
Güneş mini YEKA yarışmalarında iki günde 130 megavat kapasite tahsis edildi
ENERJİ6 şirkete 130 megavat kapasite tahsisi
LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı
ENERJİLPG üretimi azaldı
YEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
ENERJİYEKA GES-3 yarışmaları ertelendi
Brent petrolün varili 65,43 dolar
ENERJİBrent petrol 65 doları aştı
Tüpraş ve Star Rafineri nezdindeki hesaplarda 2.2 milyar TL birikti
ENERJİPetrolde dev kaynak ortaya çıktı
Doğalgaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı
ENERJİDoğalgaz ithalatı şubatta arttı