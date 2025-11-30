Bordoya ve ekoseye doyacağız! 2025 Kış modasında hangi parçalar öne çıkıyor?
2025 Kış sezonu, moda dünyasında kartların yeniden dağıtıldığı, "sessiz lüks" kavramının yerini çok daha cesur ve karakterli parçalara bıraktığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Gardıropları baştan aşağı yenilemeye aday olan, sokak modasından podyumlara kadar her yeri etkisi altına alacak kış trendlerini ve anahtar parçaları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Moda dünyası, 2025 Kış sezonunda minimalizmin katı kurallarını esneterek dokunma duyusuna hitap eden zengin kumaşlara, cesur desenlere ve geçmişin zarif siluetlerine kucak açıyor. Bu kış, sadece ısınmak değil, aynı zamanda karakterli bir stil ortaya koymak ön planda...
RENKLERİN HAKİMİYETİ: BORDO VE ÇİKOLATA KAHVESİ
Sezonun tartışmasız en güçlü oyuncuları, derin ve zengin tonlar. Özellikle bordo ve şarap tonları, sadece aksesuarlarda değil, kabanlardan trikolara kadar her parçada başrolde.
Buna eşlik eden en büyük rakip ise çikolata kahvesi. Siyahın güvenli alanından çıkan moda severler için kahverengi deri ceketler, kadife pantolonlar ve saten görünümler, kışın kasvetini kıran sıcak ve sofistike bir alternatif sunuyor.
Ayrıca gri ve bej gibi nötr tonlar, pastel pembe veya fıstık yeşili gibi sürpriz renklerle karıştırılarak beklenmedik ama uyumlu kombinler yaratılıyor.
DIŞ GİYİMDE YENİ KURALLAR: SÜET VE KÜRK DETAYLAR
Dış giyimde "ne kadar doku, o kadar lüks" anlayışı hakim. Baştan aşağı süet kabanlar ve ceketler, sezonun en yatırım yapılabilir parçaları arasında gösteriliyor. Ancak süet yalnız değil; yapay kürk detayları da geri dönüyor.
Sadece tam boy kürk mantolar değil, yakalarda ve manşetlerde kullanılan kürk detayları, hırkalara ve ceketlere nostaljik bir hava katıyor. Buna ek olarak, çeneyi kapatan yüksek ve dik yakalı (funnel-neck) ceketler, atkı gerektirmeyen pratikliği ve mimari duruşuyla sezonun favorisi olmaya aday.
DESENLERİN DANSI: EKOSE VE LEOPAR
Klasik kış deseni ekose, bu sezon okul üniforması havasından sıyrılarak çok daha modern ve katmanlı bir kimliğe bürünüyor.
Maksi eteklerde ve geniş kesim pantolonlarda sıkça göreceğimiz ekoseye, vahşi doğanın vazgeçilmezi leopar deseni eşlik ediyor. Özellikle dış giyimde ve aksesuarlarda cesur bir ifade aracı olarak kullanılan leopar, nötr kombinlerin enerjisini yükseltiyor.
SİLUETLER VE TAMAMLAYICILAR
Alt giyimde maksi boy, payetli veya işlemeli etekler gündüz stiline adapte oluyor. Bu şık parçalar, salaş trikolarla kombinlenerek günlük hayata karışıyor.
Pantolonlarda ise fitilli kadifeler geri dönüş yaparken, bel hattını vurgulayan "peplum" kesim deri ceketler kum saati formunu yeniden popüler hale getiriyor.
Ayakkabılarda saten topuklular ve maskülen makosenler öne çıkarken, siyah külotlu çorapların yerini gri ve desenli opak çorapların alması, sezonun en ince ama etkili stil tüyolarından biri olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: Vogue, Liberty London, Who What Wear