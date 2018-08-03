Boreham Wood - Dagenham & Rbridge maçı heyecanı

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Boreham Wood, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dagenham & Rbridge takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Boreham Wood, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dagenham & Rbridge son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boreham Wood kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Dagenham & Rbridge sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Boreham Wood son haftadaki Maidstone United müsabasında 0-4 kazandı.

Dagenham & Rbridge ise Dover Athletic karşılaşmasında 1-0 kazandı.

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