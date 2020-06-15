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HaberlerDünyaBoris Johnson'dan AB'ye çağrı: Temmuz ayında bitirelim! - Haberler
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Boris Johnson'dan AB'ye çağrı: Temmuz ayında bitirelim!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği'nden ayrılmak için başlatılan Brexit sürecinin temmuz ayında sonuçlanabilmesi için AB'ye çağrıda bulundu.

Boris Johnson
Reuters

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak için başlattığı Brexit sürecinin temmuz ayında sonuçlanabileceği ifade edildi.

AB'ye temmuz ayında işlemleri bitirme çağrısında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Brüksel ile sürdürülen konuşmaların sonbahar ve kış aylarına sarkmasından endişe ediyorum. Bu işin temmuz ayında sonlanmaması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Jonhson, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için Londra'da da başlayan destek yürüyüşlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyahilerin başarılarının görmezden gelindiği belirten Johnson, bunun önüne geçmek için siyahilerin hikayelerini daha yüksek sesle anlatılması gerektiğini vurguladı.

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