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Yatırımcılar bekliyordu: Borsa açıldı mı ve işlemler başladı mı?

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle faaliyetlerine ara verdiği duyurulan borsanın ne zaman açılacağı bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma dair son bilgileri bir araya getirdik. İşte, borsa açık mı, kapalı mı ve işlem yapılabiliyor mu sorularının yanıtları...

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  • Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Şubat Çarşamba borsa açıldı mı ve işlem yapılabiliyor mu? BIST 100 açık mı, işlem var mı? Borsa ne zaman ve saat kaçta açılacak?

    8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle kapatılmasına karar verilen borsa ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya ilişkin son bilgileri bir araya getirdik...
  • Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Şubat Çarşamba borsa açıldı mı ve işlem yapılabiliyor mu? BIST 100 açık mı, işlem var mı? Borsa ne zaman ve saat kaçta açılacak?

    BORSA AÇILDI MI VE İŞLEMLER BAŞLADI MI?

    Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açıldı ve işlemler başladı.
  • Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Şubat Çarşamba borsa açıldı mı ve işlem yapılabiliyor mu? BIST 100 açık mı, işlem var mı? Borsa ne zaman ve saat kaçta açılacak?

    BORSNIN AÇILIŞI SEANSI İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

    Borsa İstanbul, açılış seansında pay piyasalarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

    Değişiklikler kapsamında, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek.
  • Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Şubat Çarşamba borsa açıldı mı ve işlem yapılabiliyor mu? BIST 100 açık mı, işlem var mı? Borsa ne zaman ve saat kaçta açılacak?

    Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirlerin Borsa tarafından iptal edileceği belirtilen duyuruda, emir iptali ücretlerinin de artırıldığı kaydedildi.
  • Borsa açık mı, kapalı mı? 15 Şubat Çarşamba borsa açıldı mı ve işlem yapılabiliyor mu? BIST 100 açık mı, işlem var mı? Borsa ne zaman ve saat kaçta açılacak?

    DEPREM BÖLGESİNDEKİ ŞİRKETLER İÇİN KARAR VERİLDİ!

    Depremden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren bazı şirketlerin borsada kapatılan işlem sıraları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyurular kapsamında yeniden açıldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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