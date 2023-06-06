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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,29 puan ve yüzde 0,01 değer kaybederek 5.372,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 5,04 değer kazanarak günü 5.372,66 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesinin tahvil satışlarına başladığını belirten analistler, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin de devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, Banka'nın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

Ayrıca dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına gerilerken, şu sıralarda 491 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.