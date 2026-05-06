        BIST 100 14.917,43 %2,91
        DOLAR 45,2126 %-0,02
        EURO 53,1742 %0,54
        GRAM ALTIN 6.821,70 %2,96
        FAİZ 41,05 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 112,32 %6,01
        BITCOIN 81.715,00 %0,08
        GBP/TRY 61,5228 %0,43
        EUR/USD 1,1757 %0,55
        BRENT 102,36 %-6,84
        ÇEYREK ALTIN 11.153,47 %2,95
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 18:48 Güncelleme:
        Borsa rekor kırdı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 304,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,42, holding endeksi yüzde 3,08 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,91 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için İran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışıyla birlikte pozitif bir seyir izliyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.043,57 puanı görerek rekorunu tazeledi. Endeks, kapanışa doğru gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 14.917,43 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        HT 360 - 5 Mayıs 2026 (Silah Bırakma 'Statü'Ye Mi Takıldı?)

        Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi. "Koordinatörlük" ne görev üstlenecek? Sürecin adı "Barış süreci" mi oluyor? Bahçeli'nin "Siyasallaşma"dan kastı ne? Silah bırakma 'Statü'ye mi takıldı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Ekolpolitik Kurucusu - Yazar Tarık Çelenk ve Gazeteci Gürkan Zengin anlattı.  

