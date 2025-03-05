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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 290,84 puan artarak 10.188,85 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:14
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi güne 86,66 puan ve yüzde 0,88 artışla 9.984,67 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.984,67 puanı, en yüksek 10.203,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,94 artışla 10.188,85 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,95, sanayi endeksi yüzde 2,77, hizmetler endeksi yüzde 2,73 ve teknoloji endeksi yüzde 3,24 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 349,07 puan ve yüzde 3,14 kazançla 11.471,47 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının ons fiyatı 2 bin 922 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 922 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 3 milyon 472 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi de yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3427 lira, satışta 36,4884 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3756 lira, satışta 36,5214 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,7 azalışla 69 dolardan işlem görüyor.

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