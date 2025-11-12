Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,40 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 6,28 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 3,15 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik sürecin hız kazanması fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi 10.700 puanı test etmesinin ardından gelen satışlar kazançlarını törpülemesine rağmen günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu. AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla verdiğini öngörmüştü.

Analistler yarın yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi ve dış ticaret dengesinin, Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini kaydetti.